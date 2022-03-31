Правоохоронці разом з представниками місцевої влади та працівниками ДСНС пішли на цей крок попри обстріли ворога. Зокрема, окупанти вели вогонь з мінометів.

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На Київщині поліція та ДСНС винесли тіла жертв під обстрілами

У них вийшло деблокувати місто на Київщині й у результаті вивезли з Ірпеня тіла 14 мирних жителів. Тіла усіх жертв доставили до судмедекспертів з метою:

з'ясування причин смерті,

ідентифікації,

пошуку їхніх родичів.

Поліція Київщини повідомила, що попри постійну небезпеку правоохоронці з області продовжують нести службу та завжди готові прийти на допомогу.

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