В Ивано-Франковске СБУ разоблачила двух работников киберполиции на получении взятки. Правоохранители требовали 150 тысяч гривен у мужчины, пострадавшего от кибермошенничества.

Деньги от потерпевшего требовали старший инспектор и инспектор отдела противодействия киберпреступлениям. Фигурантов задержали в момент получения взятки.

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Киберполицейские требовали взятку у потерпевшего

Бизнесмен в Ивано-Франковске обратился в киберполицию с заявлением о преступлении. Он сообщил, что хакеры пытались похитить с его банковского счета 900 тысяч гривен. Впрочем, банк заблокировал транзакцию как подозрительную.

Для разблокирования средств мужчина должен был предоставить в банке документ об открытии уголовного производства по факту попытки кражи денег со счета.

Киберполицейские гарантировали мужчине вернуть доступ к собственным средствам за "вознаграждение" – 150 тысяч гривен. Задержали фигурантов с поличным – в момент получения взятки,

– говорится в сообщении СБУ.

СБУ задержала старшего инспектора и инспектора отдела противодействия киберпреступлениям в служебном помещении после того, как они получили всю сумму.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Задержанным работникам киберполиции планируется сообщить о подозрении в совершении преступления.