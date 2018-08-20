Полицейские избили нетрезвую пару в аэропорту Москвы: видео 18+

В Москве, в аэропорту "Домодедово" правоохранители, громко матерясь, скрутили женщину и избили мужчину за то, что они распивали спиртные напитки в общественном месте.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как видно на видео, во время инцидента полицейские громко ругались и вели себя жестоко с нетрезвой парой. В частности, один из правоохранителей держал женщину, а другой пытался скрутить мужчину. Все это время возле них бегал мальчик, который хотел помочь отцу и отбить его у полиции.

По данным телеграмм-канала Mash, все началось с того, что женщина начала распивать алкогольные напитки в аэропорту. Полиция попросила ее забрать спиртное, но подошел мужчина и начал с ними спорить. После того, как он отказался показывать документы, представители МВД решили его задержать.

Отмечается, что полицейские все делали по закону, однако ругаться матом во время задержания они не имели права. Поэтому, сейчас за такое поведение стражей порядка начата служебная проверка.

Видео задержания нетрезвой пары в аэропорту "Домодедово":