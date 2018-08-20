Поліцейські побили нетверезу пару в аеропорту Москви: відео 18+

У Москві, в аеропорту "Домодєдово" правоохоронці, гучно матюкаючись, скрутили жінку і побили чоловіка за те, що вони розпивали спиртні напої в громадському місці.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як видно на відео, під час інциденту поліцейські гучно лаялися та поводилися жорстоко з нетверезою парою. Зокрема, один з правоохоронців тримав жінку, а інший намагався скрутити чоловіка. Увесь цей час біля них бігав хлопчик, який хотів допомогти батькові та відбити його у поліції.

За даними телеграм-каналу Mash, усе почалося з того, що жінка почала розпивати алкогольні напої в аеропорту. Поліція попросила її забрати спиртне, але підійшов чоловік і почав з ними сперечатися. Після того, як він відмовився показувати документи, представники МВС вирішили його затримати.

Зазначається, що поліцейські робили все згідно із законом, проте лаятися матом під час затримання вони не мали права. Тому, наразі через таку поведінку правоохоронців розпочата службова перевірка.

Відео затримання нетверезої пари в аеропорту "Домодєдово":