Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

Столкновения возле Верховной Рады набирают обороты. Протестующие находятся в окружении полиции. Несколько участников митинга уже задержали.

Известно, в результате разгона, пострадал один человек. Он находится в бессознательном состоянии. Ранены протестующие и правоохранители. Несколько раз мимо места столкновений проезжали машины скорой помощи.

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По словам корреспондентки 24 канала, время от времени слышны взрывы. Повреждены окна в гостинице "Киев", где проживают народные депутаты.



Медики оказывают помощь мужчине без сознания// 24 канал, Андрей Костюк

Из парламента никого не выпускают, все выходы заблокированы. Полиция снесла палатки протестующих. Они в ответ бросают в полицейских камни, палки, бутылки.

В полиции сообщили, что неоднократно призывали протестующих прекратить противоправные действия.

Несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, протестующие попытались установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей,

– сообщили в пресс-служб полиции Киева.

Сейчас полицейские снова демонтировали палатки. Наиболее активных протестующих задержали, их доставляют в управления полиции.



Протестующие разобрали брусчатку// 24 канал, Андрей Костюк



Полиция снесла палатки митингующих// 24 канал, Андрей Костюк



В результате конфликтов один человек получил травмы средней тяжести// 24 канал, Андрей Костюк



Протестующие выступают против законопроекта о рынке земли// 24 канал, Андрей Костюк

Столкновения под Верховной Радой: онлайн

Полиция окружила митингующих: смотрите видео

Ранены протестующие и полицейские: видео

Столкновения вблизи Рады набрали новые обороты: смотрите видео

Видео 24 канала: что известно о столкновениях под Радой