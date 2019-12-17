Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные
Столкновения возле Верховной Рады набирают обороты. Протестующие находятся в окружении полиции. Несколько участников митинга уже задержали.
Известно, в результате разгона, пострадал один человек. Он находится в бессознательном состоянии. Ранены протестующие и правоохранители. Несколько раз мимо места столкновений проезжали машины скорой помощи.
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По словам корреспондентки 24 канала, время от времени слышны взрывы. Повреждены окна в гостинице "Киев", где проживают народные депутаты.
Медики оказывают помощь мужчине без сознания// 24 канал, Андрей Костюк
Из парламента никого не выпускают, все выходы заблокированы. Полиция снесла палатки протестующих. Они в ответ бросают в полицейских камни, палки, бутылки.
В полиции сообщили, что неоднократно призывали протестующих прекратить противоправные действия.
Несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, протестующие попытались установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей,
– сообщили в пресс-служб полиции Киева.
Сейчас полицейские снова демонтировали палатки. Наиболее активных протестующих задержали, их доставляют в управления полиции.
Протестующие разобрали брусчатку// 24 канал, Андрей Костюк
Полиция снесла палатки митингующих// 24 канал, Андрей Костюк
В результате конфликтов один человек получил травмы средней тяжести// 24 канал, Андрей Костюк
Протестующие выступают против законопроекта о рынке земли// 24 канал, Андрей Костюк
Столкновения под Верховной Радой: онлайн
Полиция окружила митингующих: смотрите видео
Ранены протестующие и полицейские: видео
Столкновения вблизи Рады набрали новые обороты: смотрите видео
Видео 24 канала: что известно о столкновениях под Радой