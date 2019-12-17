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      Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

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      Продолжаются столкновения под Радой / 24 канал

      Столкновения возле Верховной Рады набирают обороты. Протестующие находятся в окружении полиции. Несколько участников митинга уже задержали.

      Известно, в результате разгона, пострадал один человек. Он находится в бессознательном состоянии. Ранены протестующие и правоохранители. Несколько раз мимо места столкновений проезжали машины скорой помощи.

      Читайте также: Столкновения на митинге против рынка земли: пострадали журналисты и полицейские – видео

      По словам корреспондентки 24 канала, время от времени слышны взрывы. Повреждены окна в гостинице "Киев", где проживают народные депутаты.

      столкновения под радой рынок земли
      Медики оказывают помощь мужчине без сознания// 24 канал, Андрей Костюк

      Из парламента никого не выпускают, все выходы заблокированы. Полиция снесла палатки протестующих. Они в ответ бросают в полицейских камни, палки, бутылки.

      В полиции сообщили, что неоднократно призывали протестующих прекратить противоправные действия.

      Несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, протестующие попытались установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей,
      – сообщили в пресс-служб полиции Киева.

      Сейчас полицейские снова демонтировали палатки. Наиболее активных протестующих задержали, их доставляют в управления полиции.

      протесты митинг киев рынок земли полиция
      Протестующие разобрали брусчатку// 24 канал, Андрей Костюк

      полиция киев митинг
      Полиция снесла палатки митингующих// 24 канал, Андрей Костюк

      киев митинг земля
      В результате конфликтов один человек получил травмы средней тяжести// 24 канал, Андрей Костюк

      митинг киев рынок земли
      Протестующие выступают против законопроекта о рынке земли// 24 канал, Андрей Костюк

      Столкновения под Верховной Радой: онлайн

      Полиция окружила митингующих: смотрите видео

      Ранены протестующие и полицейские: видео

      Столкновения вблизи Рады набрали новые обороты: смотрите видео

      Видео 24 канала: что известно о столкновениях под Радой

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Полиция Рынок земли Протесты Новости политики
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