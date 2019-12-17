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      "Евробляхеры" снова вышли на акцию протеста в Киеве: онлайн-трансляция

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      "Евробляхеры" митингуют / Андрей Костюк

      Сообщество владельцев авто на иностранной регистрации собралось на акцию протеста. Главное требование – урегулирование правил растаможки авто.

      Суть проблемы заключается в слишком высоких ставках растаможки подержанных авто. В то время как растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости.

      К слову: Новая формула растаможки авто на еврономерах: что сегодня предлагают в правительстве

      По мнению сообщества такая ситуация является несправедливой и требует решения уже очень длительное время. Диалог с властью идет, и одно из предложений – создание более лояльных ставок растаможки в обмен на возвращение схемы техосмотра для всех транспортных средств.

      Смотрите стрим 24 канала с акции "евробляхеров":

      Если такая договоренность будет выполнена, все автомобилисты Украины будут вынуждены регулярно проходить техосмотр, как это было до 2011 года.

      "Евробляхеры" митингуют под стенами Кабмина / фото Андрея Костюка

      Отметим, что 20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

      Ранее лидер общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич в комментарии 24 каналу рассказывал, что сегодня в Украине насчитывается 800 тысяч авто с иностранной регистрацией, и их владельцев также надо учитывать.

      К тем, кто не растаможит свои "евробляхи", будут принимать жесткие штрафные санкции. Штрафы стали значительно больше.

      - 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
      - 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      - 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.


      Схема растаможки авто в Украине по состоянию на декабрь 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Авто 24 Протесты Авто на еврономерах Верховная Рада
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