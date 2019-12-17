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      "Євробляхарі" знову вийшли на акцію протесту у Києві: онлайн-трансляція

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      "Євробляхарі" мітингують / Андрій Костюк

      Спільнота власників авто на іноземній реєстрації зібралася на акцію протесту. Головна вимога – врегулювання правил розмитнення авто.

      Суть проблеми полягає у надто високих ставках розмитнення вживаних авто. У той час як розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650% від його митної вартості.

      До слова: Нова формула розмитнення авто на єврономерах: що сьогодні пропонують в уряді

      На думку спільноти така ситуація є несправедливою і вимагає вирішення вже дуже тривалий час. Діалог з владою іде, і одна з пропозицій – створення більш лояльних ставок розмитнення в обмін на повернення схеми техогляду для усіх транспортних засобів.

      Дивіться стрім 24 каналу з акції "євробляхарів":

       

      Якщо така домовленість буде виконана, усі автомобілісти України будуть змушені регулярно проходити техогляд, як це було до 2011 року.

       

      "Євробляхарі" мітингують під стінами Кабміну / фото Андрія Костюка

      Відзначимо, що 20 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.

      Раніше лідер громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у коментарі 24 каналу розповідав, що сьогодні в Україні налічуються 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією, і на їхніх власників також треба зважати.

      До тих, хто не розмитнить свої "євробляхи", вживатимуть жорсткі штрафні санкції. Штрафи стали значно більші.

      - 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
      - 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      - 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.


      Схема розмитнення авто, що діє в Україні станом на грудень 2019 року / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Верховна Рада Авто на єврономерах Протести Авто 24
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