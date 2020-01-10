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      Полицейские задержали боевика "самообороны", причастного к оккупации Россией Крыма

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      Полиция задержала бывшего боевика "самообороны Крыма" / glavred.info

      Полицейские АР Крым в среду, 8 января задержали на админгранице с оккупированным полуостровом участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Уже на следующий день 9 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Задержали мужчину на КПВВ "Чонгар", когда он как раз пытался пересечь административную границу с оккупированными территориями, сообщает полиция.

      К слову: Завербованный спецслужбами России харьковчанин хотел взорвать украинского бойца: фото, видео

      Бывшему боевику уже сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет за решеткой.

      Херсонский городской суд уже удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемого. Процессуальное руководство по делу будет осуществлять прокуратура Крыма.

      поліція АР Крим, бойовик
      ​Бывшему боевику сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Крыма Аннексия Крыма
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