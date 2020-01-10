Полицейские задержали боевика "самообороны", причастного к оккупации Россией Крыма

Полицейские АР Крым в среду, 8 января задержали на админгранице с оккупированным полуостровом участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Уже на следующий день 9 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержали мужчину на КПВВ "Чонгар", когда он как раз пытался пересечь административную границу с оккупированными территориями, сообщает полиция.

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Бывшему боевику уже сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет за решеткой.

Херсонский городской суд уже удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемого. Процессуальное руководство по делу будет осуществлять прокуратура Крыма.



​Бывшему боевику сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании