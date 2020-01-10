Поліцейські затримали бойовика "самооборони", причетного до окупації Росією Криму

Поліцейські АР Крим у середу, 8 січня затримали на адмінмежі з окупованим півостровом учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Вже наступного дня 9 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримали чоловіка на КПВВ "Чонгар", коли він саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованими територіями, повідомляє поліція.

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Колишньому бойовику вже повдіомили про підозру в участі у незаконному збройному формуванню. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до 15 років за ґратами.

Херсонський міський суд вже задовільнив клопотання слідчих про взяття під варту підозрюваного. Процесуальне керівництво у справі здійснюватиме прокуратура Криму.



Колишньому бойовику повідомили про підозру в участі у незаконному збройному формуванню