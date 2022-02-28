Как передает Запорожская областная государственная администрация, в Нацполиции опровергают информацию о попадании в плен полицейских в Токмаке и Мелитополе.
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Информация о попадании в плен сотрудников полиции в Токмаке и Мелитополе не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Ранее русскоязычный украинец из Мелитополя эмоционально встретил российских оккупантов. И, не слишком подбирая слов, высказал лично свою позицию захватчикам.
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