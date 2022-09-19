За похоронами ее величества следит весь мир. Церемония началась в 13:00 по киевскому времени.

Заметьте В день похорон Елизаветы II: Зеленская вспомнила, как королева писала письма украинским детям

Во время церемонии одному из полицейских стало плохо. Сначала он зашатался, а потом потерял сознание. Мужчину подхватили на носилки солдаты королевского флота.

Детали о его самочувствии пока не раскрывают.

Возле гроба Елизаветы II потерял сознание часовой

Несколько дней схожий инцидент произошел возле гроба Елизаветы II. Во время прощания в Вестминстер-холле в ночь на 15 сентября потерял сознание один из часовых, стоявших у гроба королевы.

В сети распространили кадры, как к часовому сразу подбегают полицейские. Они пытались помочь мужчине. Тогда же на несколько минут прервалась трансляция прощания, за которой следили тысячи людей из разных уголков мира.

Люди были в шоке, когда один из королевских стражей потерял сознание прямо с трибуны возле гроба с телом Елизаветы,

– заявили СМИ.

Прощание в Вестминстер-холле длилось до 18 сентября.

Заметьте – церемония прощания с Елизаветой ІІ: смотрите видео