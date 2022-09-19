За похороном її величності стежить увесь світ. Церемонія розпочалася о 13:00 за київським часом.

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Під час церемонії одному з поліцейських стало погано. Спершу він захитався, а тоді знепритомнів. Чоловіка підхопили на ноші солдати королівського флоту.

Деталей про його самопочуття наразі не розкривають.

Біля труни Єлизавети ІІ знепритомнів вартовий

Декілька днів схожий інцидент стався біля труни Єлизавети ІІ. Під час прощання у Вестмінстер-холі у ніч на 15 вересня знепритомнів один із вартових, які стояли біля труни королеви.

У мережі поширили кадри, як то вартового відразу підбігають поліцейські. Вони намагалися допомогти чоловікові. Тоді ж на декілька хвилин перервалася трансляція прощання, за якою стежили тисячі людей з різних куточків світу.

Люди були шоковані, коли один з королівських стражів втратив свідомість прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети,

– заявили ЗМІ.

Прощання у Вестмінстер-холі тривало до 18 вересня.

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