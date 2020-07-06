В Черновцах полицейский во время вызова в ресторан решил покурить кальян с друзьями, которых там встретил. Теперь его действия расследует руководство полиции.

Відео з поліцейським, який під час служби курить кальян, виклали в соцмережі. Це відео зі сторіз однієї з відвідувачок ресторану "Барон Гантенберг". Саме туди отримав виклик патруль поліції. Інцидент стався ще 3 липня, пише видання "Чернівецький промінь".

Водночас Не хочуть змін: чому в Україні провалилась реформа поліції

Після того, як відео було опубліковано, за розслідування справи щодо поліцейського взявся департамент внутрішньої безпеки. Ще вночі працівники моніторингу управління патрульної поліції в Чернівецькій області та Департаменту внутрішньої безпеки НПУ перевірили його на стан сп'яніння в Чернівецькому обласному наркологічному диспансері. У поліції запевнили, що результат в усіх випадках негативний.