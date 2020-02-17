01:20
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Пьяный полицейский – экс-беркутовец под Киевом насмерть сбил человека на переходе: фото 18+

      0 Читати новину українською
      ДТП в Броварах создал бывший сотрудник "Беркута" / brovary.net.ua

      Один человек погиб, второй травмирован – таковы последствия аварии, случившейся примерно в 19 вечера 16 февраля в Броварах под Киевом. Водитель автомобиля Nissan – как оказалось, полицейский не при исполнении – не сбавил скорость перед пешеходным переходом, на котором находились люди.

      О том, что работник полиции, находясь вне службы, был за рулем авто, которое сбило двух человек на переходе в Броварах, рассказала пресс-служба полиции Киевской области в фейсбуке. 

      К теме: Авто во время бегства от полиции сбило целую семью в Днепре: есть погибший, пострадал ребенок

      Что известно о ДТП на улице Киевской в ​​Броварах 16 февраля: 

      • Автомобиль Nissan на значительной скорости ехал к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы.
      • Водитель должен был уменьшить скорость и предоставить пешеходам преимущество, но не сделал этого.
      • В результате автомобиль сбил двух человек, после чего попытался скрыться. 
      • Чтобы этого не произошло, свидетели происшествия заблокировали Nissan и вызвали полицию. 
      • 28-летний мужчина погиб на месте, 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

      Местное издание brovary.net.ua пишет со ссылкой на слова главы Броварского отдела полиции Олега Петренко, что задержанным водителем Nissan оказался не только действующий полицейский, но и работник бывшего спецподразделения "Беркут".

      Позиция руководства полиции Киевщины в этом вопросе категорична: каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством,
      – заверили в НПУ. 

      Заметим, в официальном сообщении полиции говорится, что водитель отказался проходить алкотест на "Драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения". На brovary.net.ua же пишут, что в крови водителя обнаружили 3 промилле алкоголя. 

      Фото и видео с места аварии в Броварах ("Информатор", brovary.net.ua и НПУ):

       

       

      Читайте также: На Львовщине автомобиль взлетел в озеро, погибли 4 человека – фото

      Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
      16 февраля
      128305
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Киева Беркут Полиция Жертвы Аварии и ДТП Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      16 февраля , 22:25 Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
      Емал Набі 359
      16 февраля , 22:00 Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели
      Блоги тижня 521
      16 февраля , 20:53 КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича
      Василь Денисюк 1023
      16 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
      Олег Терещенко 304
      16 февраля , 19:30 Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели
      Тетяна Пасічник 160
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук