Пьяный полицейский – экс-беркутовец под Киевом насмерть сбил человека на переходе: фото 18+

Один человек погиб, второй травмирован – таковы последствия аварии, случившейся примерно в 19 вечера 16 февраля в Броварах под Киевом. Водитель автомобиля Nissan – как оказалось, полицейский не при исполнении – не сбавил скорость перед пешеходным переходом, на котором находились люди.

О том, что работник полиции, находясь вне службы, был за рулем авто, которое сбило двух человек на переходе в Броварах, рассказала пресс-служба полиции Киевской области в фейсбуке.

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Что известно о ДТП на улице Киевской в ​​Броварах 16 февраля:

Автомобиль Nissan на значительной скорости ехал к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы.

Водитель должен был уменьшить скорость и предоставить пешеходам преимущество, но не сделал этого.

В результате автомобиль сбил двух человек , после чего попытался скрыться.

Чтобы этого не произошло, свидетели происшествия заблокировали Nissan и вызвали полицию.

28-летний мужчина погиб на месте , 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

Местное издание brovary.net.ua пишет со ссылкой на слова главы Броварского отдела полиции Олега Петренко, что задержанным водителем Nissan оказался не только действующий полицейский, но и работник бывшего спецподразделения "Беркут".

Позиция руководства полиции Киевщины в этом вопросе категорична: каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством,

– заверили в НПУ.

Заметим, в официальном сообщении полиции говорится, что водитель отказался проходить алкотест на "Драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения". На brovary.net.ua же пишут, что в крови водителя обнаружили 3 промилле алкоголя.

Фото и видео с места аварии в Броварах ("Информатор", brovary.net.ua и НПУ):