Пьяный полицейский – экс-беркутовец под Киевом насмерть сбил человека на переходе: фото 18+
Один человек погиб, второй травмирован – таковы последствия аварии, случившейся примерно в 19 вечера 16 февраля в Броварах под Киевом. Водитель автомобиля Nissan – как оказалось, полицейский не при исполнении – не сбавил скорость перед пешеходным переходом, на котором находились люди.
О том, что работник полиции, находясь вне службы, был за рулем авто, которое сбило двух человек на переходе в Броварах, рассказала пресс-служба полиции Киевской области в фейсбуке.
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Что известно о ДТП на улице Киевской в Броварах 16 февраля:
- Автомобиль Nissan на значительной скорости ехал к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы.
- Водитель должен был уменьшить скорость и предоставить пешеходам преимущество, но не сделал этого.
- В результате автомобиль сбил двух человек, после чего попытался скрыться.
- Чтобы этого не произошло, свидетели происшествия заблокировали Nissan и вызвали полицию.
- 28-летний мужчина погиб на месте, 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.
Местное издание brovary.net.ua пишет со ссылкой на слова главы Броварского отдела полиции Олега Петренко, что задержанным водителем Nissan оказался не только действующий полицейский, но и работник бывшего спецподразделения "Беркут".
Позиция руководства полиции Киевщины в этом вопросе категорична: каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством,
– заверили в НПУ.
Заметим, в официальном сообщении полиции говорится, что водитель отказался проходить алкотест на "Драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения". На brovary.net.ua же пишут, что в крови водителя обнаружили 3 промилле алкоголя.
Фото и видео с места аварии в Броварах ("Информатор", brovary.net.ua и НПУ):
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