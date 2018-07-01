Полицейский велопатруль появился в Херсоне

В воскресенье, 1 июля, в Херсоне презентовали полицейский велопатруль ко Всемирному Дню велосипедиста.

Копы на двухколесных присоединились к общегородскому велопробегу, который финишировал в центральном городском парке.

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Именно в местах массового отдыха горожан, куда не сможет добраться автопатруль, и будет дежурить полиция на велосипедах. Всего в Херсоне будут работать 12 патрулей.

Там будут нести службу двое людей на двух велосипедах, они смогут максимально качественно наблюдать за порядком на этой территории и соответственно люди будут себя чувствовать более безопасно,

– отметил начальник патрульной полиции Херсонщины Константин Дронгаль.

В Херсоне отныне будет работать велопатруль

Все велокопы прошли обучение и готовы не только реагировать на правонарушения, но и оказать первую медицинскую помощь.

Стандартная экипировка – это камера, наша радиостанция, наручники, все при себе. У нас еще будет оружие, спецсредства, а также у нас на самом велосипеде сейчас есть аптечка,

– сказал начальник велопатруля Вячеслав Славов.

Напомним, что накануне, 20 мая, во Львове на патрулирование впервые выехали полицейские-велосипедисты. Такой велопатруль будет действовать во Львове на постоянной основе.