Поліцейський велопатруль з'явився у Херсоні

У неділю, 1 липня, в Херсоні презентували поліцейський велопатруль до до Всесвітнього Дня велосипедиста.

Копи на двоколісних доєдналися до загальноміського велопробігу, який фінішував у центральному міському парку.

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Саме у місцях масового відпочинку городян, куди не зможе дістатися автопатруль, і чергуватиме поліція на велосипедах. Всього у Херсоні працюватимуть 12 патрулів.

Там будуть нести службу двоє людей на двох велосипедах, вони зможуть максимально якісно спостерігати за порядком на цій території і відповідно люди будуть себе відчувати більш безпечно,

– зазначив начальник патрульної поліції Херсонщини Костянтин Дронгаль.



У Херсоні відтепер працюватиме велопатруль

Всі велокопи пройшли навчання і готові не лише реагувати на правопорушення, а й надати першу медичну допомогу.

Стандартна екіпіровка – це камера, наша радіостанція, наручники, все при собі. У нас ще буде зброя, спецзасоби, а також у нас на самому велосипеді зараз є аптечка,

– сказав начальник велопатруля В'ячеслав Славов.

Нагадаємо, що напередодні, 20 травня, у Львові на патрулювання вперше виїхали поліцейські-велосипедисти. Такий велопатруль буде діяти у Львові на постійній основі.