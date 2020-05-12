Полицейского, который преследовал майдановцев, отпустили из-под стражи: помог Портнов

Арест и содержание под стражей – эти меры применяют к лицам, которые могут сбежать от следствия или навредить окружающим. При этом, органы правопорядка не могут просто так взять и закрыть человека в следственном изоляторе. Для этого им нужно разрешение суда.

Суд должен защищать граждан от незаконного задержания и применять содержание под стражей к подозреваемым в преступлении, чтобы они не скрылись от следствия. Однако в украинских судах все часто наоборот. Об этом говорится в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Недавно мы рассказывали о судьях Сливе, Фрич и Юрдыге, которые отпустили боевика Владимира Цемаха – важного свидетеля по делу сбития малазийского "Боинга". А тот позже сбежал на территорию России.

30 марта Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о содержании под стражей сотрудника Киевского управления полиции Артема Ельцова.

Его подозревают в том, что в 2014 году инициировал уголовные производства в отношении 3 участников Революции Достоинства – "за участие в массовых беспорядках и сопротивление милиции."

В дальнейшем им избирались меры пресечения в виде содержания под стражей. Их отпустили только через четыре месяца, после бегства Януковича, "в связи с отсутствием состава преступления".

По словам Ельцова и его защитника, с 18 по 20 февраля 2014 года на улице Грушевского милиционеры задержали нескольких человек с битами и дубинками, которыми они дрались с милицией. А Ельцов просто исполнял свои служебные обязанности.



Хронология событий Революции Достоинства / Инфографика 24 канала

Недавно прокуратура решила инициировать в отношении полицейского уголовное производство по целому перечню преступлений, в частности речь идет о злоупотреблении властью, привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности и фальсификации доказательств.

Ельцов до сих пор работает в органах правопорядка и должен был бы хорошо знать украинское законодательство. Однако сам уклонялся от получения подозрения, не являлся на допрос и в суд, отключал телефон.

Поэтому прокурорам пришлось получать разрешение у суда на задержание Ельцова и привод в суд, чтобы рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения. Прокуроры боялись, что полицейский может скрываться или давить на свидетелей.

25 марта судья Виталий Писанец дал разрешение на задержание и привод в суд Ельцова. Интересно, что за полицейского сразу вступился заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Он пообещал защитить Ельцова и предоставил адвоката.



Премию "НЕчесть недели" получил судья Виталий Писанец

30 марта Писанец рассмотрел ходатайство прокуратуры о взятии Ельцова под стражу. Напомним, на это заседание его пришлось привести силой. И, несмотря на риск, что Ельцов и дальше будет скрываться от органов досудебного расследования и суда, Писанец разрешил его отпустить.

Вернее, он отказал в ходатайстве прокуратуры. Сам Портнов сразу в телеграм-канале начал хвастаться тем, что помог полицейскому. Премию "НЕчесть недели" получает следственный судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец.

Честь недели

Активисту Максиму Корниенко выплатят компенсацию за незаконный административный арест. Его арестовали за законную видеосъемку в зале суда. Он пробыл в изоляторе 9 дней, пока это решение не отменила апелляция.

Судья Уханева получила за это путевку на обучение в Национальную школу судей от Высшего совета правосудия и награду "НЕчесть недели" от Фонда DEJURE.

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Максим Корниенко между тем получит 90 тысяч гривен компенсации. Такое решение недавно приняли судьи Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, Ирина Бурлака и Александр Хорошевский.

В начале 2020 года решением Фрунзенского районного суда Харькова его иск удовлетворили частично, но Государственное казначейство подало апелляцию. Судьи первой и апелляционной инстанции отметили, что решить оптимальный размер компенсации трудно.

А потому руководствовались выводами психолога и Постановлением пленума Верховного суда. В результате судьи решили, что пропорциональной страданиям активиста будет компенсация в размере 90 тысяч гривен. Конечно, решение еще нужно исполнить.



Премию "Честь недели" получила коллегия судей из Харькова

Премию "Честь недели" получает коллегия судей Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, Ирина Бурлака и Александр Хорошевский за компенсацию активисту морального ущерба за незаконный административный арест.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.