На время предполагаемого совершения преступления полцейский занимал должность старшего инспектора по особым поручениям отдела организации службы Управления общественной безопасности Киева. Ему инкриминируют сразу 5 статей.
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В чем подозревают правоохранителя
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В умышленном, во исполнение явно преступного приказа, незаконном препятствовании собранию, митингам, уличным шествиям и демонстрациям,
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превышении служебных полномочий,
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препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, совместно с работниками "Беркута", препятствовал акциям в центре Киева.
Задержание журналистов
Полицейский незаконно и насильно задержал корреспондента и оператора 5 канала. В результате журналисты получили телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и профессиональное оборудование.
Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об отстранении подозреваемого от должности и применении меры пресечения,
– рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Суд объединил дела против беркутовцев
Святошинский суд Киева объединил дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, пишет "РБК-Украина". Напомним, дела разъединили в ноябре 2020 года.
Важно Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец пошел на службу к оккупантам
О ком идет речь:
- Александр Маринченко,
- Сергей Тамтура,
- Сергей Зинченко,
- Павел Аброськин,
- Олег Янышевский.
Трое последних скрываются от правосудия на оккупированных территориях, поэтому их будут судить заочно.
Дела снова объединили, поскольку появились соответствующие изменения в законодательстве. Кстати, адвокаты беркутовцев были против, но суд отклонил их доводы. Сейчас дело уже находится на финальном рассмотрении.