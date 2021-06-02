На время предполагаемого совершения преступления полцейский занимал должность старшего инспектора по особым поручениям отдела организации службы Управления общественной безопасности Киева. Ему инкриминируют сразу 5 статей.

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В чем подозревают правоохранителя

В умышленном, во исполнение явно преступного приказа, незаконном препятствовании собранию, митингам, уличным шествиям и демонстрациям,

превышении служебных полномочий,

препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, совместно с работниками "Беркута", препятствовал акциям в центре Киева.

Задержание журналистов

Полицейский незаконно и насильно задержал корреспондента и оператора 5 канала. В результате журналисты получили телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и профессиональное оборудование.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об отстранении подозреваемого от должности и применении меры пресечения,

– рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Суд объединил дела против беркутовцев

Святошинский суд Киева объединил дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, пишет "РБК-Украина". Напомним, дела разъединили в ноябре 2020 года.

Важно Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец пошел на службу к оккупантам

О ком идет речь:

Александр Маринченко,

Сергей Тамтура,

Сергей Зинченко,

Павел Аброськин,

Олег Янышевский.

Трое последних скрываются от правосудия на оккупированных территориях, поэтому их будут судить заочно.

Дела снова объединили, поскольку появились соответствующие изменения в законодательстве. Кстати, адвокаты беркутовцев были против, но суд отклонил их доводы. Сейчас дело уже находится на финальном рассмотрении.