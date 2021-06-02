На час ймовірного скоєння злочину полцейський обіймав посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Києва. Йому інкримінують одразу 5 статей.
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У чому підозрюють правоохоронця
- В умисному, на виконання явно злочинного наказу, незаконному перешкоджанню зборам, мітингам, вуличним походам і демонстраціям,
- перевищенні службових повноважень,
- перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.
За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, спільно з працівниками "Беркут" перешкоджав акціям у центрі Києва.
Затримання журналістів
Поліцейський незаконно та насильно затримав кореспондента та оператора 5 каналу. Внаслідок цього журналісти отримали тілесні ушкодження, окрім того, була пошкоджена відеокамера та професійне обладнання.
Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного від посади та застосування запобіжного заходу,
– розповіли у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Суд об'єднав справи проти беркутівців
Святошинський суд Києва об'єднав справи проти 5 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, пише "РБК-Україна". Нагадаємо, справи роз'єднали в листопаді 2020 року.
Важливо Обвинувачений у розстрілах на Майдані беркутівець пішов на службу до окупантів
Про кого мовиться:
- Олександра Маринченка,
- Сергія Тамтура,
- Сергія Зінченка,
- Павла Аброськіна,
- Олега Янішевського.
Троє останніх переховуються від правосуддя на окупованих територіях, тому судитимуть їх заочно.
Справи знову об'єднали, оскільки з'явилися відповідні зміни у законодавстві. До речі, адвокати беркутівців були проти, але суд відхилив їхні аргументи. Наразі справа вже перебуває на фінальному розгляді.