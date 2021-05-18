Адвокат Небесної Сотні Роман Маселко звернув увагу громадськості, що в аналогічній справі ще одного "судді Майдану" Віктора Кицюка "цей же апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку".
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У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень точно є незаконним. Хоча, як на мене – обидва,
– наголосив Маселко.
За словами адвоката, "Царевич у своєму останньому слові знову наголосила, що усі її рішення про засудження невинних були законними".
"Але погоджусь з нею, що прокуратура допустила велику кількість помилок, наскільки грубих, що очевидно це було навмисно. Судді теж доклались", – зауважив юрист.
Окрім того, Маселко звернув увагу, що суддя Євген Мартинов, який у суді першої інстанції виправдав Царевич, "взагалі не мав права розглядати цю справу, бо був допитаний як свідок у її проваджені".
"Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж "законні" рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя", – наголосив адвокат.
Чим "прославилася" суддя Царевич
- За словами активістів, Оксана Царевич під час Революції Гідності свідомо винесла рішення проти невинних.
- Активісти повідомляли, що, перебуваючи на посаді судді Печерського суду, вона засудила 9 майданівців за підробленими рапортами.
- Людей звинуватили в участі в автопробігу до резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича у Межигір'ї.
- Водночас декого з обвинувачених на акції взагалі не було.
- Активісти наголосили, що протоколи обвинувачення скеровували до Царевич у ручному режимі з втручанням в автоматизовану систему розподілу справ.
- У червні 2020 року Шевченківський районний суд міста Києва виправдав Оксану Царевич.