Адвокат Небесной Сотни Роман Маселко обратил внимание общественности, что в аналогичном деле еще одного "судьи Майдана" Виктора Кицюка "этот же апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора".

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В деле же Царевич суд вновь исследовал доказательства и сделал вывод, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду властям не является преступлением. Это как минимум, свидетельствует, что одно из двух решений точно является незаконным. Хотя, по-моему – оба,

– отметил Маселко.

Заметьте! Виктора Кицюка, который, по данным активистов, принимал незаконные решения в отношении участников Революции Достоинства, Шевченковский суд также оправдал. Кроме того, Высший совет правосудия даже рекомендовал назначить Кицюка пожизненным судьей Печерского суда.

По словам адвоката, "Царевич в своем последнем слове снова подчеркнула, что все ее решения об осуждении невиновных были законными".

"Но соглашусь с ней, что прокуратура допустила большое количество ошибок, насколько грубых, что очевидно это было намеренно. Судьи тоже приложились", – отметил юрист.

Кроме того, Маселко обратил внимание, что судья Евгений Мартынов, который в суде первой инстанции оправдал Царевич, "вообще не имел права рассматривать это дело, потому что был допрошен как свидетель в его производстве".

"Но это еще не конец. Мы еще поборемся, чтобы Царевич не смогла снова выносить такие же "законные" решения. 25 мая вопрос относительно жалоб на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия", – подчеркнул адвокат.

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