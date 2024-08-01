Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре. По данным следствия, 21 октября 2023 года полицейская совершила смертельное ДТП в Здолбунове.

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"Будучи вне службы, 30-летняя женщина на собственной машине Nissan X-Trail, двигаясь с превышением скорости, допустила наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице на следующее утро.

Отмечают, что сейчас решается вопрос избрания меры пресечения, из правоохранительных органов фигурантка уже уволена.

Что грозит женщине

Бывшей полицейской инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.

Справочно. По данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 июня 2024 года в Украине зафиксировано 11 193 ДТП.