Стоит отметить, что стороны, а именно потерпевшие и преступники – участники мероприятия "Мотопробег Единства", уже успели рассказать свои версии того, что произошло.
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Полиция выясняет обстоятельства
В конфликте молодого человека с группой байкеров разбираются полицейские.
В Черкассах байкеры повредили автомобиль местному жителю. Между ними возник конфликт. По каким причинам, кто совершал и кто провоцировал ситуацию, и другие обстоятельства сейчас выясняют следователи,
– отметили правоохранители.
Кроме этого, добавили, что сведения о драке в Черкассах уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве совершенном группой лиц.
- Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.