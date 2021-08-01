Варто зазначити, що сторони, а саме потерпілі та нападники – учасники заходу "Мотопробіг Єдності", вже встигли розповісти свої версії того, що сталося.

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Поліція з'ясовує обставини

У конфлікті молодого чоловіка з групою байкерів розбираються поліцейські.

У Черкасах байкери пошкодили автомобіль місцевому жителю. Між ними виник конфлікт. З яких причин, хто вчиняв та хто провокував ситуацію, та інші обставини зараз з'ясовують слідчі,

– зазначили правоохоронці.

Окрім цього, додали, що відомості про бійку в Черкасах вже внесоли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство вчинене групою осіб.