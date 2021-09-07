Предварительная причина ДТП

Водитель пассажирского автобуса мог заснуть. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Предварительная информация от полиции – водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, заснул. Это было под утро, он ехал за грузовиком позади,

– рассказал Павлюк.

В каком состоянии пострадавшие

Одному из пассажиров сейчас делают операцию на позвоночнике.

"Относительно остальных наших граждан, информацию выясняем. Дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы", – добавил консул.

Детали ДТП

Всего в автобусе находились 8 пассажиров. В результате ДТП 7 из них пострадали.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницы Люблина.

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