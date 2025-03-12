Кроме этого, он также агрессивно вел себя во время проверки документов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о задержанном водителе

По данным правоохранителей, мужчину остановили на бульваре Верховной Рады за то, что он двигался по проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель Mercedes внезапно начал движение, а также пытался наехать на сотрудников полиции.

Правоохранителю пришлось применить оружие, чтобы задержать его, но правонарушитель смог убежать. После этого он покинул машину, которую следователи изъяли как вещественное доказательство. После розыскных мероприятий полицейским все же удалось задержать мужчину.

Его действия квалифицируют по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно сопротивление работнику правоохранительного органа и насилие в отношении него. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Стоит заметить, что он является ранее судимым предпринимателем и только за 2024 – 2025 годы 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, за превышение скорости, повреждение транспортных средств и оставление места ДТП.