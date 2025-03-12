Окрім цього, він також агресивно поводився під час перевірки документів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про затриманого водія

За даними правоохоронців, чоловіка зупинили на бульварі Верховної Ради за те, що він рухався проїжджою частиною, порушуючи правила дорожнього руху. Під час перевірки документів водій Mercedes раптово розпочав рух, а також намагався наїхати на працівників поліції.

Правоохоронцю довелося застосувати зброю, щоб затримати його, але правопорушник зміг втекти. Після цього він покинув автівку, яку слідчі вилучили як речовий доказ. Після розшукових заходів поліцейським все ж таки вдалося затримати чоловіка.

Його дії кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме опір працівнику правоохоронного органу та насильство щодо нього. Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

Варто зауважити, що він є раніше судимим підприємцем та лише за 2024 – 2025 роки 12 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. Зокрема, за перевищення швидкості, пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.