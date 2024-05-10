Об этом сообщила заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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В полиции сообщили, что в эти дни будет усиленный вариант несения службы вблизи кладбищ – более 12 тысяч будут обеспечивать правопорядок. Ожидается, что в регионах такие поминальные мероприятия пройдут на более 9 000 кладбищ.

Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, что в случае выявления подозрительных лиц или обращения граждан, которые указывают на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача – избежать каких-либо правонарушений или провокаций,

– заявила Гирдвилис.

Пресс-секретарь отметила, что посещать в эти дни кладбища или нет – это выбор каждого. Но украинцы должны понимать, что кладбище – это открытая местность. То есть, это повышенный риск, зато укрытий, к сожалению, рядом там нет.

Где посещение кладбищ запрещено

В полиции призвали украинцев быть осторожными на кладбищах, ограничить время пребывания, а также помнить, что есть регионы в которых действует запрет на посещение кладбищ, в частности это:

Житомирская,

Донецкая,

Херсонская

Харьковская области.

Все остальные кладбища в регионах, например на Черниговщине, определено конкретное количество тех мест, куда люди могут прийти и где может быть безопасно.

Почему ограничено пребывание на кладбищах

Пресс-секретарь объяснила, что прежде всего это связано с минной опасностью, ведь еще не все работы по разминированию завершены на деоккупированных территориях.

"Кроме того, обращаемся к гражданам, проживающих в прифронтовых регионах. Чтобы они избегали в эти дни посещения кладбищ, что непосредственно связано с безопасностью. Призываем также не игнорировать сигналов воздушной тревоги, однозначно следовать из мест скопления людей", – добавила Гирдвилис.

Важно! В случае нахождения взрывоопасных предметов следует звонить в профильные службы. Также можно сразу обратиться к правоохранителям, которые будут нести службу вблизи кладбища.