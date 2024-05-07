Россияне атаковали Украину и на Пасху. Хотя это было ожидаемо, но все равно цинизм оккупантов шокирует. Они пускали "Шахеды" в ночь на праздник, днем обстреляли центр Харькова ракетами, а на второй день Пасхи ударили по Сумщине – там пропал свет.

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Каким будет комендантский час в разных регионах на проводы-2024

В большинстве областей ограничения будут действовать без изменений – 00:00 до 05:00. Это касается Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Ровенской, Львовской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областей.

В пяти областях продолжительность комендантского часа сократят на час – с 00:00 до 04:00. Это будет в Черновицкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Тернопольской областях.

В других регионах комендантский час будет таким:

в Сумской области – с 23:00 до 04:00;

в Кировоградской области с 23:00 до 05:00 (но в областном центре общественный транспорт начнет движение в 5 утра и будет работать до 22 часов вечера);

в Харьковской и Запорожской областях (кроме Васильевского и Пологовского районов: ограничения с 21:00 до 05:00) комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00;

в Донецкой, Луганской и Херсонской областях – с 21:00 до 05:00.

Никаких ограничений не будет в Закарпатской области, ведь там не установлен комендантский час.

Какие будут ограничения на посещение кладбищ и церквей в поминальные дни

Как и на Пасху, власть призывает ограничиться просмотром службы онлайн и не посещать кладбища, особенно когда там будет много людей. В эти дни полицейские будут усиленно патрулировать.

В ряде регионов установили дополнительные ограничения:

В Херсонской области на территории деоккупированных населенных пунктов Новокаховской общины (село Веселое и поселок Казацкое) будет действовать запрет на массовые мероприятия, включая проведение богослужений и посещение кладбищ.

В Харькове будут закрыты городские кладбища и мемориальные комплексы, которые принадлежат предприятию "Ритуал". Также ограничен доступ к кладбищам № 13 (улица Пушкинская, 108), № 15 (переулок Володи Дубинина), № 17 (улица Курочкина Гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

В Киеве поминальные дни запланированы с 12 по 15 мая. Поэтому в столице будет организован дополнительный транспорт для маршрутов, которые проходят возле городских кладбищ.

Советы от МВД по посещению кладбищ

Придерживайтесь правил, которые спасают жизнь: