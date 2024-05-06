Без света остались населенные пункты трех районов области. Воздушная тревога на Сумщине продолжалась с 23:26 5 мая по 01:52 6 мая, впоследствии – с 02:25 по 02:53, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация со светом на Сумщине

Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили над Сумской областью 12 беспилотников.

В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов,

– заявили в Сумской ОВА.

Там объяснили, что по состоянию на утро 6 мая электроснабжение в пострадавших районах и частично в Сумах восстановили. Ведь энергетики начали работу по восстановлению света еще ночью.

Кроме того, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила питать работу объектов критической инфраструктуры путем аварийных источников питания. В частности, к резервному питанию подключили:

Клиническую больницу № 5,

Клиническую больницу Святого Пантелеймона,

Сумскую городскую клиническую стоматологическую поликлинику.

В Сумах развернули 51 пункт несокрушимости.

Что известно о повреждении энергосистемы

В Укрэнерго сообщили, что россияне атакой повредили высоковольтный объект региона.

Одномоментно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области,

– добавили в Минэнерго.

По данным энергетической компании, есть поврежденное оборудование. Вследствие этого:

были обесточены потребители в 1 325 населенных пунктах Сумской области;

по состоянию на утро без света оставался 91 населенный пункт, 18 – частично;

энергетики продолжали восстановительные работы, оживляли потребителей.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко предварительно пообещал, что к вечеру 6 мая все должны быть со светом.

Где нет воды

У горводоканале Сумского городского совета объяснили, что по состоянию на 8:30 6 мая водозаборы города работают в обычном режиме. Исключение – Пришибский водозабор, ведь его работу восстанавливают специалисты коммунального предприятия из-за проблем в энергосистеме в результате атаки вражеских дронов.

Временно нет воды в домах:

микрорайонов Химгородка и Басов,

улиц Харьковской, Сергея Табалы, Холодноярской бригады (СКД), Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко), Старореченской (Генерала Чеснова), Мира, Богуна,

проспекта Свободы и прилегающих к ним улиц.

В горводоканале заверили, что делают все, чтобы восстановить водоснабжение. В случае дополнительных вопросов людям посоветовали звонить по телефонам диспетчерской службы:

050 407-81-10,

067 548-21-12.

Какой электротранспорт курсирует

В сумском Электроавтотрансе утром 6 мая сообщили, что в связи с ситуацией в энергосистеме города на линии работают троллейбусы с автономным ходом.

Ремонтные службы работают над улучшением ситуация,

– объяснили в ведомстве.

Россия атаковала Сумскую область