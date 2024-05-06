Без света остались населенные пункты трех районов области. Воздушная тревога на Сумщине продолжалась с 23:26 5 мая по 01:52 6 мая, впоследствии – с 02:25 по 02:53, пишет 24 Канал.
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Какова ситуация со светом на Сумщине
Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили над Сумской областью 12 беспилотников.
В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов,
– заявили в Сумской ОВА.
Там объяснили, что по состоянию на утро 6 мая электроснабжение в пострадавших районах и частично в Сумах восстановили. Ведь энергетики начали работу по восстановлению света еще ночью.
Кроме того, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила питать работу объектов критической инфраструктуры путем аварийных источников питания. В частности, к резервному питанию подключили:
- Клиническую больницу № 5,
- Клиническую больницу Святого Пантелеймона,
- Сумскую городскую клиническую стоматологическую поликлинику.
В Сумах развернули 51 пункт несокрушимости.
Что известно о повреждении энергосистемы
В Укрэнерго сообщили, что россияне атакой повредили высоковольтный объект региона.
Одномоментно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области,
– добавили в Минэнерго.
По данным энергетической компании, есть поврежденное оборудование. Вследствие этого:
- были обесточены потребители в 1 325 населенных пунктах Сумской области;
- по состоянию на утро без света оставался 91 населенный пункт, 18 – частично;
- энергетики продолжали восстановительные работы, оживляли потребителей.
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко предварительно пообещал, что к вечеру 6 мая все должны быть со светом.
Где нет воды
У горводоканале Сумского городского совета объяснили, что по состоянию на 8:30 6 мая водозаборы города работают в обычном режиме. Исключение – Пришибский водозабор, ведь его работу восстанавливают специалисты коммунального предприятия из-за проблем в энергосистеме в результате атаки вражеских дронов.
Временно нет воды в домах:
- микрорайонов Химгородка и Басов,
- улиц Харьковской, Сергея Табалы, Холодноярской бригады (СКД), Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко), Старореченской (Генерала Чеснова), Мира, Богуна,
- проспекта Свободы и прилегающих к ним улиц.
В горводоканале заверили, что делают все, чтобы восстановить водоснабжение. В случае дополнительных вопросов людям посоветовали звонить по телефонам диспетчерской службы:
- 050 407-81-10,
- 067 548-21-12.
Какой электротранспорт курсирует
В сумском Электроавтотрансе утром 6 мая сообщили, что в связи с ситуацией в энергосистеме города на линии работают троллейбусы с автономным ходом.
Ремонтные службы работают над улучшением ситуация,
– объяснили в ведомстве.
Россия атаковала Сумскую область
- Россия атаковала Сумскую область в ночь на 6 мая дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы в Сумах раздавались в 00:08, 00:39, 1:39 и даже в 6:48 6 мая.
- Над регионом сбили 12 вражеских беспилотников. Воздушные силы ВСУ уточнили, что оккупанты били дронами с территории Курской области России.