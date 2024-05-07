Росіяни атакували Україну і на Великдень. Хоч це було очікувано, та все одно цинізм окупантів шокує. Вони пускали "Шахеди" в ніч проти свята, вдень обстріляли центр Харкова ракетами, а на другий день Великодня вдарили по Сумщині – там зникло світло.

Дивіться також Милість дня: українські бійці дронами відправили паски побратимам у Кринки, – відео

Якою буде комендантська година в різних регіонах на проводи-2024

У більшості областей обмеження діятимуть без змін – 00:00 до 05:00. Це стосується Київської, Дніпропетровської, Хмельницької, Миколаївської, Волинської, Рівненської, Львівської, Одеської, Вінницької, Житомирської та Івано-Франківської областей.

У п'яти областях тривалість комендантської години скоротять на годину – з 00:00 до 04:00. Це буде у Чернівецькій, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Тернопільській областях.

В інших регіонах комендантська година буде такою:

у Сумській області – з 23:00 до 04:00;

у Кіровоградській області з 23:00 до 05:00 (але в обласному центрі громадський транспорт розпочне рух о 5 ранку та працюватиме до 22 години вечора);

у Харківській та Запорізькій областях (окрім Василівського та Пологівського районів: обмеження з 21:00 до 05:00) комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00;

у Донецькій, Луганській та Херсонській областях – з 21:00 до 05:00.

Жодних обмежень не буде в Закарпатській області, адже там не встановлено комендантську годину.

Які будуть обмеження на відвідування кладовищ та церков у поминальні дні

Як і на Великдень, влада закликає обмежитися переглядом служби онлайн і не відвідувати кладовища, особливо коли там буде багато людей. У ці дні поліцейські посилено патрулюватимуть.

У низці регіонів установили додаткові обмеження:

У Херсонській області на території деокупованих населених пунктів Новокаховської громади (село Веселе та селище Козацьке) діятиме заборона на масові заходи, включаючи проведення богослужінь та відвідування кладовищ.

У Харкові будуть закриті міські кладовища та меморіальні комплекси, які належать підприємству "Ритуал". Також обмежено доступ до кладовищ № 13 (вулиця Пушкінська, 108), № 15 (провулок Володі Дубініна), № 17 (вулиця Курочкіна Гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

У Києві поминальні дні заплановані з 12 по 15 травня. Тож у столиці буде організовано додатковий транспорт для маршрутів, які проходять біля міських кладовищ.

Поради від МВС щодо відвідування кладовищ

Дотримуйтеся правил, які рятують життя: