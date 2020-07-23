Украинцев, которые незаконно попадают в страны Евросоюза, задерживают за нарушение миграционного законодательства. Заметим, что его усилили из-за пандемии коронавируса.

Чому у Чехії масово затримують українців

У посольстві України в Чехії зазначили, що наразі у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства перебувають щонайменше 170 українців. Про це повідомили ТСН

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Усі затримані перебувають у пунктах "Балкова", "Бєла Єзова" та "Вишні Лготи". Українців затримали, оскільки вони в'їхали в країну по біометрії без дозволу на проживання чи окремих видів чеських віз.

Переважна більшість з них, за рекомендацією посольства, вже подали клопотання про добровільне повернення в Україну, яке повинно відбутися протягом найближчих двох тижнів,

– мовиться у повідомленні.

Більшості українців, які порушили міграційний режим Чехії, буде заборонений в'їзд в країни ЄС протягом 1 року.

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В яких умовах перебувають затримані українці

Українка Мар'яна, родичі якої 6 липня виїхали на заробітки в Чехію, розповіла, що наразі її близьких утримують у таборі "Бєла Єзова". За словами жінки, представники українського консульства відмовилися допомагати громадянам України, а в таких чеських "таборах" нібито "утримують тисячі українців".

Мар'яна заявила, що її родичі мали при собі чеську позванку і тест на COVID-19. Але в Празі їх зупинила поліція і повезла в дільницю. Звідти їм дали право на один дзвінок.

Так я дізналася, де вони перебувають. 10 липня я знайшла своїх рідних в таборі "Бєла Єзова". Їх там утримують вже 9 днів. Ніхто не знає, коли їх відпустять. Там їм зробили тест (на коронавірус – 24 канал) і він показав негативний результат. Кожен день їхнього перебування коштує 250 крон плюс тест до 2000 гривень,

– пояснила Мар'яна.

Вона також додала, що так званий табір, де знаходяться її родичі, відвідував український консул, але допомоги нібито не надав.