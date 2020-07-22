Сколько украинцев нелегально находились в Европе в 2019 году: статистика
Всего в 2019 году более 627 тысяч человек нелегально находились в странах Евросоюза. Украина вошла в тройку стран, граждане которых чаще всего приезжают в ЕС незаконно.
Самые высокие показатели среди нелегалов у граждан Макокко (41,4 тысяч), Украины (41,3 тысяч) и Сирии (40,2 тысяч), сообщила пресс-служба Евростата.
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Всего в 2019 году Евросоюз обязал покинуть свою территорию более 490 тысяч человек.
Наибольшее количество людей, которые вынуждены были покинуть ЕС:
- украинцы – 37,1 тысяч,
- марокканцы – 34,8 тысяч,
- албанцы – 30,9 тысяч.
Кроме того, в 2019 году за пределы Евросоюза было выселено 142,3 тысяч человек, которые не являются гражданами ЕС.
- Украинцы возглавили список граждан, не входящих в ЕС, вернувшихся в страны – 27,2 тысяч человек.
- Следующие албанцы – 15,4 тысяч,
- Марокканцы – 10,2 тысяч,
- Грузины – 8,6 тысяч.
Также в 2019 году 717,6 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС, было отказано во въезде в Европу на одной из границ. Наибольшее количество граждан, которым закрыли въезд:
- из Марокко – 489,9 тысяч,
- из Украины-66,5 тысяч,
- из Албании – 22,8 тысяч.
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