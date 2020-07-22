Всего в 2019 году более 627 тысяч человек нелегально находились в странах Евросоюза. Украина вошла в тройку стран, граждане которых чаще всего приезжают в ЕС незаконно.

Самые высокие показатели среди нелегалов у граждан Макокко (41,4 тысяч), Украины (41,3 тысяч) и Сирии (40,2 тысяч), сообщила пресс-служба Евростата.

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Всего в 2019 году Евросоюз обязал покинуть свою территорию более 490 тысяч человек.

Наибольшее количество людей, которые вынуждены были покинуть ЕС:

украинцы – 37,1 тысяч,

марокканцы – 34,8 тысяч,

албанцы – 30,9 тысяч.

Кроме того, в 2019 году за пределы Евросоюза было выселено 142,3 тысяч человек, которые не являются гражданами ЕС.

Украинцы возглавили список граждан, не входящих в ЕС, вернувшихся в страны – 27,2 тысяч человек.



Следующие албанцы – 15,4 тысяч,



Марокканцы – 10,2 тысяч,



Грузины – 8,6 тысяч.

Также в 2019 году 717,6 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС, было отказано во въезде в Европу на одной из границ. Наибольшее количество граждан, которым закрыли въезд:

из Марокко – 489,9 тысяч,

из Украины-66,5 тысяч,

из Албании – 22,8 тысяч.

Заметим, что коронавирус ускорил процесс автоматизации труда в Европе. Из-за этого десятки миллионов рабочих мест могут исчезнуть к 2030 году. Будут ли среди этого списка популярные среди украинских заробитчан рабочие места – читайте в материале 24 канала.