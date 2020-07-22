Загалом у 2019 році понад 627 тисяч людей нелегально перебували у країнах Євросоюзу. Україна увійшла до трійки країн, громадяни яких найчастіше приїжджають до ЄС незаконно.

Найвищі показники серед нелегалів у громадян Макокко (41,4 тисяч), України (41,3 тисяч) та Сирії (40,2 тисяч), повідомила пресслужба Євростату.

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Загалом у 2019 році Євросоюз зобов’язав покинути свою територію понад 490 тисяч людей.

Найбільша кількість людей, які змушені були покинути ЄС:

українці – 37,1 тисяч,

марокканці – 34,8 тисяч,

албанці – 30,9 тисяч.

Окрім того у 2019 році за межі Євросоюзу було виселено 142,3 тисяч громадян, які не є громадянами ЄС.

Українці очолили список громадян, що не входять в ЄС, які повернулися в країни – 27,2 тисяч людей.

Наступні албанці – 15,4 тисяч,

Марокканці – 10,2 тисяч,

Грузини – 8,6 тисяч.

Також у 2019 році 717,6 тисячам громадян країн, що не входять в ЄС, було відмовлено у в'їзді в Європу на одному з кордонів. Найбільша кількість громадян, яким закрили в’їзд:

з Марокко – 489,9 тисяч,

з України – 66,5 тисяч,

з Албанії – 22,8 тисяч.

Зауважимо, що коронавірус пришвидшив процес автоматизації праці в Європі. Через це десятки мільйони робочих місць можуть зникнути до 2030 року. Чи будуть серед цього списку популярні серед українських заробітчан робочі місця – читайте у матеріалі 24 каналу.