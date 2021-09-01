Представление состоялось при участии председателя Черновицкого облсовета Алексея Бойко, руководителей других правоохранительных структур и представителей местной власти.
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В Черновцах 1 сентября представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Начальником стал полковник полиции Дударец Руслан Николаевич,
– говорится в сообщении.
Руслан Дударец: что известно
- Родился Руслан Дударец 13 августа 1979 года в селе Селичевка Киевской области.
- В 2000 году он окончил Национальную академию внутренних дел, в 2009 году – магистратуру Академии управления МВД по специальности правоведение, кандидат юридических наук.
- С 2015 до 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальник управления Национальной полиции Украины.
- С 2017 до 2021 года был заместителем начальника Главного следственного управления – начальник управления организации работы и методического обеспечения Нацполіції.
На Буковине назначили нового главу полиции области / Фото Черновицкого областного совета