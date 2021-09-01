Представление состоялось при участии председателя Черновицкого облсовета Алексея Бойко, руководителей других правоохранительных структур и представителей местной власти.

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В Черновцах 1 сентября представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Начальником стал полковник полиции Дударец Руслан Николаевич,

– говорится в сообщении.

Руслан Дударец: что известно

Родился Руслан Дударец 13 августа 1979 года в селе Селичевка Киевской области.

В 2000 году он окончил Национальную академию внутренних дел, в 2009 году – магистратуру Академии управления МВД по специальности правоведение, кандидат юридических наук.

С 2015 до 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальник управления Национальной полиции Украины.

С 2017 до 2021 года был заместителем начальника Главного следственного управления – начальник управления организации работы и методического обеспечения Нацполіції.

К слову. В августе предыдущий начальник Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев ушел с должности.

На Буковине назначили нового главу полиции области / Фото Черновицкого областного совета