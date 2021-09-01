Представлення відбулося за участі голови Чернівецької облради Олексія Бойка, керівників інших правоохоронних структур та представників місцевої влади.
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У Чернівцях 1 вересня представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Начальником став полковник поліції Дударець Руслан Миколайович,
– йдеться у повідомленні.
Руслан Дударець: що відомо
- Народився Руслан Дударець 13 серпня 1979 року в селі Селичівка Київської області.
- У 2000 році він закінчив Національну академію внутрішніх справ, у 2009 році – магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю правознавство, кандидат юридичних наук.
- З 2015 до 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальник управління Національної поліції України.
- З 2017 до 2021 року був заступником начальника Головного слідчого управління – начальник управління організації роботи та методичного забезпечення Нацполіції.
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