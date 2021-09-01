Представлення відбулося за участі голови Чернівецької облради Олексія Бойка, керівників інших правоохоронних структур та представників місцевої влади.

Читайте також Антона Геращенка призначили радником міністра внутрішніх справ

У Чернівцях 1 вересня представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Начальником став полковник поліції Дударець Руслан Миколайович,

– йдеться у повідомленні.

Руслан Дударець: що відомо

Народився Руслан Дударець 13 серпня 1979 року в селі Селичівка Київської області.

У 2000 році він закінчив Національну академію внутрішніх справ, у 2009 році – магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю правознавство, кандидат юридичних наук.

З 2015 до 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальник управління Національної поліції України.

З 2017 до 2021 року був заступником начальника Головного слідчого управління – начальник управління організації роботи та методичного забезпечення Нацполіції.

До слова. У серпні попередній начальник Нацполіції у Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв пішов з посади.

На Буковині призначили нового очільника поліції області / Фото Чернівецької обласної ради