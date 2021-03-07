В городе Цюрих, что в Швейцарии полиция разогнала демонстрацию женщин, которую проводили накануне Международного женского дня. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Двух женщин – арестовали. Все из-за запрета на массовые мероприятия во время эпидемии коронавируса.

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Как сообщили в полиции, накануне граждан предупреждали об ограничениях, в том числе и на странице полиции в твиттере.

Несмотря на это, на акцию в городе вышли несколько сотен женщин. Когда же участники демонстрации начали собираться в разных уголках Цюриха, правоохранители применили против них слезоточивый газ.

Участницы собрались на марш

Участницы акции планировали пройти маршем по центральным улицам города. Саму демонстрацию организовала местная феминистская группа.

Организаторы выступали с таким лозунгом: "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".



Акция в Цюрихе / Фото Women's March Zurich

Задержали женщин

В общем полиция задержала 2 участниц акции. Одна женщина якобы укусила милиционера во время разгона акции. Когда ее пытались освободить, правоохранители снова применили слезоточивый газ и задержали еще одного человека.

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