Поліція Швейцарії розігнала феміністичну демонстрацію сльозогінним газом
У місті Цюрих, що у Швейцарії поліція розігнала демонстрацію жінок, яку проводили напередодні Міжнародного жіночого дня. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Джерело:DW
Двох жінок – заарештували. Все через заборону на масові заходи під час епідемії коронавірусу.
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Як повідомили в поліції, напередодні громадян попереджали про обмеження, зокрема і на сторінці поліції у твітері.
Попри це, на акцію в місті вийшли кілька сотень жінок. Коли ж учасники демонстрації почали збиратися в різних куточках Цюриха, правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ.
Учасниці зібрались на марш
Учасниці акції планували пройти маршем центральними вулицями міста. Саму демонстрацію організувала місцева феміністична група.
Організатори виступали з таким гаслом: "Порушимо ритм гнітючих буднів і створимо простір для нашої критики".
Акція в Цюриху / Фото Women's March Zurich
Затримали жінок
Загалом поліція затримала 2 учасників акції. Одна жінка нібито вкусила правоохоронця під час розгону акції. Коли її намагалися визволити, правоохоронці знову застосували сльозогінний газ і затримали ще одну людину.
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