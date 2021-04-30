Министерство внутренних дел закупило на 33 миллиона гривен электрошокеров для полицейских, но 29 апреля Верховная Рада не поддержала соответствующий законопроект. МВД не только закупило оружие по завышенным ценам, но и таким образом может его использовать в собственных целях.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. И назвала основные аспекты законопроекта, который отклонили парламентарии.

Обратите внимание Рада отклонила законопроект об использовании полицейскими шокеров

Нардеп вспомнила, полиция с 2014 года использует электрошокеры. Однако сейчас в МВД предлагают полицейским применять для защиты не просто ручные шокеры, а те, которые бьют дальше.

"У меня такое впечатление, что они готовятся сейчас к массовым протестам. Плюс им нужно было закупить эти шокеры, которые приобрели в 1,5 раза дороже, чем они стоят на рынке", – отметила она.

Устинова назвала "подводные камни" законопроекта об электрошокерах

По словам Александры Устиновой, в законе о Нацполиции указано, что полицейскому разрешается использовать как табельное оружие, так и электрошокеры для защиты. Это означает такую ​​реактивную реакцию – на тебя нападают, ты как правоохранитель можешь это использовать.

Нардеп отметила, в МВД предлагают сделать это проактивно. Чтобы даже при задержании за административные правонарушения, можно было бы применять электрошокер.

Административным правонарушением может быть мелкое хулиганство – ругань на улице. Также это может быть нарушение ПДД. Скажем, вы превысили скорость. Вас останавливает полицейский, ему не нравится, как вы ведете себя. Он считает, что вы сопротивляетесь – поэтому может достать шокер и стрелять,

– отметила депутат.

Она также отметила, один картридж для выстрела стоит 2 400 гривен. К тому же МВД купило шокеры за 65 тысяч, хотя они в Европе стоят значительно дешевле.

"Покупали у компании, которая связана со "слугами народа" и экс-нардепами. Сами эти картриджи – очень дорогие для использования. Им можно выстрелить только раз", – объяснила Александра Устинова.

Справка. Инициатором законопроекта №4375 об электрошокерах был премьер-министр Денис Шмыгаль. Депутаты 29 апреля полностью отклонили документ. Голосов не хватало даже для подготовки на повторное чтение.