Полиция готовится к массовым протестам, – Устинова о закупке электрошокеров
Министерство внутренних дел закупило на 33 миллиона гривен электрошокеров для полицейских, но 29 апреля Верховная Рада не поддержала соответствующий законопроект. МВД не только закупило оружие по завышенным ценам, но и таким образом может его использовать в собственных целях.
Источник:24 канал
Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. И назвала основные аспекты законопроекта, который отклонили парламентарии.
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Нардеп вспомнила, полиция с 2014 года использует электрошокеры. Однако сейчас в МВД предлагают полицейским применять для защиты не просто ручные шокеры, а те, которые бьют дальше.
"У меня такое впечатление, что они готовятся сейчас к массовым протестам. Плюс им нужно было закупить эти шокеры, которые приобрели в 1,5 раза дороже, чем они стоят на рынке", – отметила она.
Устинова назвала "подводные камни" законопроекта об электрошокерах
По словам Александры Устиновой, в законе о Нацполиции указано, что полицейскому разрешается использовать как табельное оружие, так и электрошокеры для защиты. Это означает такую реактивную реакцию – на тебя нападают, ты как правоохранитель можешь это использовать.
Нардеп отметила, в МВД предлагают сделать это проактивно. Чтобы даже при задержании за административные правонарушения, можно было бы применять электрошокер.
Административным правонарушением может быть мелкое хулиганство – ругань на улице. Также это может быть нарушение ПДД. Скажем, вы превысили скорость. Вас останавливает полицейский, ему не нравится, как вы ведете себя. Он считает, что вы сопротивляетесь – поэтому может достать шокер и стрелять,
– отметила депутат.
Она также отметила, один картридж для выстрела стоит 2 400 гривен. К тому же МВД купило шокеры за 65 тысяч, хотя они в Европе стоят значительно дешевле.
"Покупали у компании, которая связана со "слугами народа" и экс-нардепами. Сами эти картриджи – очень дорогие для использования. Им можно выстрелить только раз", – объяснила Александра Устинова.
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