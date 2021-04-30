Міністерство внутрішніх справ закупило на 33 мільйони гривень електрошокерів для поліцейських, але 29 квітня Верховна Рада не підтримала відповідний законопроєкт. МВС не тільки закупила зброю за завищеними цінами, а й таким чином може її використовувати у власних цілях.

Про це в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. І назвала головні нюанси законопроєкту, який відхили парламентарі.

Зверніть увагу Рада відхилила законопроєкт про використання поліцейськими шокерів

Нардепка пригадала, поліція з 2014 року використовує електрошокери. Однак зараз у МВС пропонують поліцейським застосовувати для захисту не просто ручні шокери, а ті, які б'ють далі.

"У мене таке враження, що вони готуються зараз до масових протестів. Плюс їм потрібно було закупити ці шокери, які придбали в 1,5 раза дорожче, ніж вони коштують на ринку", – зазначила вона.

Устінова назвала "підводні камені" законопроєкту про електрошокери

За словами Олександри Устінової, в законі про Нацполіцію вказано, що поліцейському дозволяється використовувати як табельну зброю, так і електрошокери для захисту. Це означає таку реактивну реакцію – на тебе нападають, ти як правоохоронець можеш це використовувати.

Нардепка зауважила, у МВС пропонують зробити це проактивно. Щоб навіть при затриманні за адміністративні правопорушення, можна було б застосовувати електрошокер.

Адміністративним правопорушенням може бути дрібне хуліганство – матюкання на вулиці. Також це може бути порушення ПДР. Скажімо, ви перевищили швидкість. Вас зупиняє поліцейський, йому не подобається, як ви поводитесь. Він вважає, що ви чините опір – відтак може дістати шокер і стріляти,

– наголосила депутатка.

Вона також відзначила, один картридж для вистрілу коштує 2 400 гривень. До того ж МВС купило шокери за 65 тисяч, хоча вони в Європі коштують значно дешевше.

"Купували в компанії, яка пов'язана зі "слугами народу" і екснардепами. Самі ці картриджі – дуже дорогі для використання. Ним можна вистрілити лише раз", – пояснила Олександра Устінова.