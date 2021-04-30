Поліція готується до масових протестів, – Устінова про закупівлю електрошокерів
Міністерство внутрішніх справ закупило на 33 мільйони гривень електрошокерів для поліцейських, але 29 квітня Верховна Рада не підтримала відповідний законопроєкт. МВС не тільки закупила зброю за завищеними цінами, а й таким чином може її використовувати у власних цілях.
Джерело:24 канал
Про це в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. І назвала головні нюанси законопроєкту, який відхили парламентарі.
Зверніть увагу Рада відхилила законопроєкт про використання поліцейськими шокерів
Нардепка пригадала, поліція з 2014 року використовує електрошокери. Однак зараз у МВС пропонують поліцейським застосовувати для захисту не просто ручні шокери, а ті, які б'ють далі.
"У мене таке враження, що вони готуються зараз до масових протестів. Плюс їм потрібно було закупити ці шокери, які придбали в 1,5 раза дорожче, ніж вони коштують на ринку", – зазначила вона.
Устінова назвала "підводні камені" законопроєкту про електрошокери
За словами Олександри Устінової, в законі про Нацполіцію вказано, що поліцейському дозволяється використовувати як табельну зброю, так і електрошокери для захисту. Це означає таку реактивну реакцію – на тебе нападають, ти як правоохоронець можеш це використовувати.
Нардепка зауважила, у МВС пропонують зробити це проактивно. Щоб навіть при затриманні за адміністративні правопорушення, можна було б застосовувати електрошокер.
Адміністративним правопорушенням може бути дрібне хуліганство – матюкання на вулиці. Також це може бути порушення ПДР. Скажімо, ви перевищили швидкість. Вас зупиняє поліцейський, йому не подобається, як ви поводитесь. Він вважає, що ви чините опір – відтак може дістати шокер і стріляти,
– наголосила депутатка.
Вона також відзначила, один картридж для вистрілу коштує 2 400 гривень. До того ж МВС купило шокери за 65 тисяч, хоча вони в Європі коштують значно дешевше.
"Купували в компанії, яка пов'язана зі "слугами народу" і екснардепами. Самі ці картриджі – дуже дорогі для використання. Ним можна вистрілити лише раз", – пояснила Олександра Устінова.
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