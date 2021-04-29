Рада відхилила законопроєкт про використання поліцейськими шокерів
На засіданні Верховної Ради 29 квітня парламентарі розглядали законопроєкт про розширення дозволу для поліції на використання електрошокерів. Його ініціатором був прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проте для ухвалення документа голосів не вистачило.
Джерело:24 канал
Законопроєкт №4375 відхилили повністю. Не вистачило голосів на те, щоб відправити його навіть для підготовки на повторне читання.
До теми Рада хоче проголосувати за шокери для поліції без дозволу комітету, – Устінова
Зауважимо, комітет Ради раніше не схвалив документ, а відправив його на доопрацювання. У пояснювальній записці документу мовиться, що його мета – вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.
Що пропонував законопроєкт
Шокери можна використовувати у разі:
- якщо затримана особа вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;
- затриманий вчинив тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;
- затриманий чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
- якщо затримана особа є озброєною і це загрожує життю чи здоров'ю людей, зокрема й поліцейських.
- відбиття нападу тварин, що загрожує життю або здоров'ю людей.
Застосування шокера дозволяє ефективно припинити порушення із завданням порушнику меншої шкоди у порівнянні із застосуванням пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами несмертельної дії, або вогнепальної зброї,
– мовиться у документі.
За словами членкині комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Олександри Устінової, шокери для поліції вже закупили на суму 33 мільйони гривень. До речі, це відбулося ще до схвалення відповідного закону.
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