На заседании Верховной Рады 29 апреля парламентарии рассматривали законопроект о расширении разрешения для полиции на использование электрошокеров. Его инициатором был премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако для принятия документа голосов не хватило.

Законопроект №4375 отклонили полностью. Не хватило голосов на то, чтобы отправить его даже для подготовки на повторное чтение.

К теме Рада хочет проголосовать за шокеры для полиции без разрешения Комитета, – Устинова

Заметим, комитет Рады ранее не одобрил документ, а отправил его на доработку. В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – совершенствование правовых оснований применения полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

Что предлагал законопроект

Шокеры можно использовать в случае:

если задержанное лицо совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

задержанный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться;

задержанный оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;

если задержанное лицо вооружено и это угрожает жизни или здоровью людей, в том числе и полицейских.

отражение нападения животных, которое угрожает жизни или здоровью людей.

Применение шокера позволяет эффективно прекратить нарушения с нанесением нарушителю меньшего вреда по сравнению с применением устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми снарядами несмертельного действия, или огнестрельного оружия,

– говорится в документе.

По словам участницы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой, шокеры для полиции уже закупили на сумму 33 миллиона гривен. Кстати, это произошло еще до одобрения соответствующего закона.