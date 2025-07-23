Мошенничеством женщина занималась из-за рубежа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Как фигурантка расследования 24 Канала попала в руки полиции?

От действий женщины пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые донатили для украинской армии.

На похищенную сумму в более 50 миллионов гривен можно было закупить более 600 современных БпЛА.

Огласку этой истории предоставили расследователи 24 Канала Марьян-Сергей Чупак и Арсен Цимбалюк, который сейчас служит в Вооруженных силах. В расследовании подробно рассказывается о схеме поставки дронов для различных волонтеров и организаций Украины "по сниженным ценам", где ключевой персоной является Матякина Олеся Александровна. По результатам ее с сообщниками деятельности партия дронов до 700 единиц "загадочно исчезла".

Отметим, что сейчас Матякина ведет судебные процессы против 24 Канала из-за этой публикации. Сама она заявляет, что полученными от волонтеров деньгами не владеет – их неизвестно куда вывели партнеры-бизнесмены Приступа, Саакян и Ткаченко. Она, мол, подала на трех бизнес-партнеров заявление в правоохранительные органы по статье о мошенничестве. Сама же она якобы не знала, какие транзакции проходят через ее ФОП.

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Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Участники схемы имели связи в ОАЭ, Турции и России.

Главный организатор сейчас под стражей. Экстрадиция проведена при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.

Это не единственная преступная схема группы. Во время блэкаутов они продавали несуществующие Starlink, а во время топливного кризиса – фиктивные талоны на топливо.

В рамках расследований арестовано имущества на сумму 20 миллионов гривен. Это 6 авто и 3 квартиры на сумму более 300 тысяч долларов, а также счета более 25 компаний, 16 криптокошельков с активами на более 200 тысяч долларов.

Полиция задержала главную фигурантку мошеннической схемы