Шахрайством жінка займалася з-за кордону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Як фігурантка розслідування 24 Каналу потрапила до рук поліції?

Від дій жінки постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які донатили для української армії.

На викрадену суму у понад 50 мільйонів гривень можна було закупити понад 600 сучасних БпЛА.

Розголосу цій історії надали розслідувачі 24 Каналу Мар'ян-Сергій Чупак і Арсен Цимбалюк, який зараз служить у Збройних силах. У розслідуванні детально розповідається про схему постачання дронів для різних волонтерів та організацій України "за зниженими цінами", де ключовою персоною є Матякіна Олеся Олександрівна. За результатами її зі спільниками діяльності партія дронів до 700 одиниць "загадково зникла".

Зазначимо, що наразі Матякіна веде судові процеси проти 24 Каналу через цю публікацію. Сама вона заявляє, що отриманими від волонтерів грошима не володіє – їх невідь-куди вивели партнери-бізнесмени Приступа, Саакян і Ткаченко. Вона, мовляв, подала на трьох бізнес-партнерів заяву в правоохоронні органи за статтею про шахрайство. Сама ж вона нібито не знала, які транзакції проходять через її ФОП.

Поліція екстрадувала з ОАЕ шахрайку, що наживалася зі зборів на дрони: дивіться відео Нацполіції

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Учасники схеми мали зв'язки у ОАЕ, Туреччині та Росії.

Головна організаторка нині під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів.

Це не єдина злочинна схема групи. Під час блекаутів вони продавали вигадані Starlink, а під час паливної кризи – фіктивні талони на пальне.

У межах розслідувань арештовано майна на суму 20 мільйонів гривень. Це 6 авто та 3 квартири на суму понад 300 тисяч доларів, а також рахунки понад 25 компаній, 16 криптогаманців з активами на понад 200 тисяч доларів.

Поліція затримала головну фігурантку шахрайської схеми