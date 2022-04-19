Во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили у 42-летнего жителя Лисичанска гранату.

Важно Столичные полицейские-кинологи спасли от смерти заброшенную собаку: трогательная история

При изъятии боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Для установления месторасположения мужчини на территории области ввели специальную полицейскую операцию.

Приметы подозреваемого:

на вид 40 – 45 лет,

рост 175 – 180 сантиметров,

худощавого телосложения.

был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление,

– отметили в полиции.

Полицейские попросили сообщить любую информацию о местонахождении злоумышленника по номерам телефонов дежурной части Главного управления Нацполиции в Луганской области.



Правоохранители разыскивают мужчину / Фото Нацполиции

Полиция задержала корректировщиков ракетного удара по Львову: смотрите видео