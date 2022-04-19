Во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили у 42-летнего жителя Лисичанска гранату.
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При изъятии боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения. Подозреваемый с места происшествия скрылся.
Для установления месторасположения мужчини на территории области ввели специальную полицейскую операцию.
Приметы подозреваемого:
- на вид 40 – 45 лет,
- рост 175 – 180 сантиметров,
- худощавого телосложения.
- был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.
Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление,
– отметили в полиции.
Полицейские попросили сообщить любую информацию о местонахождении злоумышленника по номерам телефонов дежурной части Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Правоохранители разыскивают мужчину / Фото Нацполиции