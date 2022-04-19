Під час перевірки оперативної інформації поліцейські виявили у 42-річного мешканця Лисичанська гранату.
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Під час вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців. Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення. Підозрюваний з місця події втік.
Для встановлення місцерозташування чоловіка на території області ввели спеціальну поліцейську операцію.
Прикмети підозрюваного:
- на вигляд 40 – 45 років,
- зріст 175 – 180 сантиметрів,
- худорлявої статури.
- Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.
Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір,
– наголосили у поліції.
Поліцейські попросили повідомити будь-яку інформацію про місцерозташування зловмисника за номерами телефонів чергової частини Головного управління Нацполіції у Луганській області.
Правоохоронці розшукують чоловіка / Фото Нацполіції