Під час перевірки оперативної інформації поліцейські виявили у 42-річного мешканця Лисичанська гранату.

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Під час вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців. Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення. Підозрюваний з місця події втік.

Для встановлення місцерозташування чоловіка на території області ввели спеціальну поліцейську операцію.

Прикмети підозрюваного:

на вигляд 40 – 45 років,

зріст 175 – 180 сантиметрів,

худорлявої статури.

Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір,

– наголосили у поліції.

Поліцейські попросили повідомити будь-яку інформацію про місцерозташування зловмисника за номерами телефонів чергової частини Головного управління Нацполіції у Луганській області.



Правоохоронці розшукують чоловіка / Фото Нацполіції

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