У поліції повідомили, що інформація про тварину з'явилася в одній з волонтерських інтернет-груп. Мовилося, що собаку бачили у селищі Броварського району.

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Собаку врятували від смерті

Інспектор кінологічної служби Ірина Конош, яка поза робою вільний час присвячує волонтерській діяльності, розповіла, що у воєнний час ветлікарні майже переповнені, тож песика негайно забрали до кінологічного центру.

Ми не могли залишити Арчі помирати голодною смертю, серце крається від однієї цієї думки. Я зателефонувала до свого керівника з проханням тимчасово залишити її у нашому центрі та надати необхідну допомогу. Він одразу погодився та всіляко посприяв у допомозі Арчі одужати,

– каже правоохоронниця.

Наразі чотирилапий лікується та потрохи приходить до тями. Медики прогнозують йому довгі роки життя, адже песику всього три рочки.

До слова, як тільки Арчі повністю одужає, він з радістю чекатиме на нових відповідальних господарів, яким подарує свою любов і вірність.