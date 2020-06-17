Полиция начала служебное расследование из-за задержания активистов под Офисом Президента
На Банковой днем 17 июня было жарко: там проходило сразу несколько акций. Одну организовали фанаты пророссийского блогера Анатолия Шария, им в противовес вышли представители националистических организаций. Не обошлось без столкновений, во время которых полиция задержала 15 человек. При этом один правоохранитель применил силу.
Вероятнее всего, все задержанные являются представителями националистических организаций. В полиции это не уточняют, однако один из задержанных – активист Юрий Аксенин убеждает именно в этом.
Смотрите также Сторонники Шария сразу после митинга сняли партийные футболки: фото
Один из демонстрантов под Офисом Президента применил силу. Из-за этого на него набросился милиционер и применил силу.
За превышение служебных полномочий этого полицейского уже отстранили от работы и назначили служебное расследование. После того, как его проведут, оценку действиям полицейского даст ГБР.
На информацию о служебном расследовании уже отреагировал сам Шарий. Скандальный блогер в присущей ему манере назвал активистов, которые выступили против его сторонников, "уродами", а полицию призвал разогнать.
Опять "служебная проверка" в отношении полиции, которая задержала мерзавцев. Вышвырните уже всех полицейских, наймите манекенов,
– написал он в своем телеграмме.
Что известно о митингах фанатов Шария и контракции:
- Сторонники пророссийского блогера 17 июня пришли на Банковую и требовали у президента защиты от нападений.
- Сам Шарий, который скрывается за границей, накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. Он даже призвал людей брать с собой "что-то для самозащиты". Вероятно, он рассчитывал на то, что акция приведет к столкновениям.
- На контракцию под стены ОП пришли и представители националистических организаций.
- Полиция установила границу между сторонами. Время от времени между протестующими и полицейскими возникала толкотня.
- Националисты предприняли попытку пройти к "шариевцам", но полиция не допустила этого. В результате задержаны 15 человек.