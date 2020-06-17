На Банковой днем 17 июня было жарко: там проходило сразу несколько акций. Одну организовали фанаты пророссийского блогера Анатолия Шария, им в противовес вышли представители националистических организаций. Не обошлось без столкновений, во время которых полиция задержала 15 человек. При этом один правоохранитель применил силу.

Вероятнее всего, все задержанные являются представителями националистических организаций. В полиции это не уточняют, однако один из задержанных – активист Юрий Аксенин убеждает именно в этом.

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Один из демонстрантов под Офисом Президента применил силу. Из-за этого на него набросился милиционер и применил силу.

За превышение служебных полномочий этого полицейского уже отстранили от работы и назначили служебное расследование. После того, как его проведут, оценку действиям полицейского даст ГБР.

На информацию о служебном расследовании уже отреагировал сам Шарий. Скандальный блогер в присущей ему манере назвал активистов, которые выступили против его сторонников, "уродами", а полицию призвал разогнать.

Опять "служебная проверка" в отношении полиции, которая задержала мерзавцев. Вышвырните уже всех полицейских, наймите манекенов,

– написал он в своем телеграмме.

Что известно о митингах фанатов Шария и контракции: