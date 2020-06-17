На Банковій вдень 17 червня було гаряче: там відбувалося відразу декілька акцій. Одну організували фанати проросійського блогера Анатолія Шарія, їм на противагу вийшли представники націоналістичних організацій. Не обійшлося без сутичок, під час яких поліція затримала 15 осіб. При цьому один правоохоронець застосував силу.

Найімовірніше, всі затримані є представниками націоналістичних організацій. У поліції це не уточнюють, однак один із затриманих – активіст Юрій Аксенін переконує саме у цьому.

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Один із демонстрантів під Офісом Президента застосував силу. Через це на нього накинувся правоохоронець та застосував силу.

Через перевищення службових повноважень цього поліцейського вже відсторонили від роботи та призначили службове розслідування. Після того, як його проведуть, оцінку діям поліцейського дасть ДБР.

На інформацію про службове розслідування вже відреагував сам Шарій. Скандальний блогер у притаманній йому манері назвав активістів, що виступили проти його фанатів, "виродками", а поліцію закликав розігнати.

Знову "службова перевірка" щодо поліції, яка затримала виродків. Виженіть вже всіх поліцейських, найміть манекенів,

– написав він у своєму телеграмі.

Що відомо про мітинги фанатів Шарія та контракції: