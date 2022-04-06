В результате атаки был частично поврежден один из объектов критической инфраструктуры на территории Тернополя и в Кременецком районе. К счастью, пострадавших нет. Полиция задокументировала последствия и обнародовала обломки ракеты, которой целился враг.

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Атака оккупанта в Тернопольской области

На месте происшествий работали взрывотехники, работники ГСЧС и других силовых структур. Они осмотрели территорию и изъяли остатки обломков ракет. Сейчас участки зачищены и не представляют опасности для людей.

Отмечается, что правоохранители:

провели осмотры мест событий

зафиксировали последствия

оценили масштабы разрушений и нанесенного ущерба

Собранные материалы были переданы в Службу безопасности Украины. Далее их привлекут к уголовным разбирательствам.

Обломки ракеты, которой оккупанты целились по Тернопольской области / Фото из фейсбука Нацполиции

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